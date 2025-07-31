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Bursa'da Husumet Yüzünden Tabancayla Yaralama Olayı: Zanlı Yakalandı

Bursa'da husumetlisini tabancayla yaralayan M.K. hızla yakalandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 14:09
Bursa'da Husumet Yüzünden Tabancayla Yaralama Olayı: Zanlı Yakalandı

Bursa'da Husumet Yüzünden Tabancayla Yaralama Olayı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi Zafer A'yı tabancayla yaralayan zanlı, kısa sürede yakayı ele verdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Ulu Mahallesi 13. Çakmak Sokak'taki iş yerinde, M.K. isimli zanlı, husumetlisini ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, M.K. yanında getirdiği tabancayla, aralarında çıkan tartışma neticesinde Zafer A'ya ateş açtı.

Yaralanan Zafer A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kayıplara karışan M.K, polisi tarafından Kent Meydanı'nda yapılan operasyonla yakalandı.

Zanlı M.K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetlisini tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetlisini tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetlisini tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetlisini tabancayla vurarak yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

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