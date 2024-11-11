Bursa'da İmam Hatip Müdürleri Buluşması: Eğitimde Yeni Dönem Başlıyor

Bursa'da İmam Hatip Müdürleri Buluşması

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Bursa'daki İmam Hatip Müdürleri Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ökten, konuşmasında, "Medeniyetimizin, kültürümüzün bize mirası olan ve aynı zamanda inancımızın, duruşumuzun, bu toprakların, milli ve manevi değerlerimizin, bu toprakların bize mirası olan değerlerle harmanlayarak sunduğumuz eğitim modelimizi inşallah hep birlikte yürütmeye başladık." dedi.

Bursa ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen buluşmada, Bursa'nın eğitimin lokomotif şehirlerinden biri olduğu vurgulandı. Ökten, yeni dönemde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni eğitimciler ve okul müdürleriyle birlikte hayata geçireceklerini belirtti.

Eğitimde İşbirliği ve Destek Önemi

Ökten, eğitim sürecinin bir ekip ve istişare işi olduğunu ve eksiklerin el birliğiyle telafi edileceğini vurguladı. "Burada sizin destekleriniz, yönlendirmeleriniz, tavsiyeleriniz çok önemli." diyen Bakan Yardımcısı, eğitimde uygulamaların da göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Rolü

Ökten, Milli Eğitim Bakanlığının her evde bulunduğunu ifade ederek, "Sahada sizler, büyük bir kitleyle çocuklarımızla, velilerimizle berabersiniz. Biz öyle bir bakanlığız ki her evdeyiz. Çocuğumuzla, torunumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla..." şeklinde konuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü'nden Açıklama

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, yeni dönemde bazı sınıflarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmaya başladığını ve etkin bir şekilde takip edildiğini dile getirdi.

Programın Sonuçları

Program, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen'in okul müdürlerine yaptığı sunumun ardından sona erdi. Bakan Yardımcısı Ökten, ayrıca Heykel Tarihi Valilik Binası, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Sergisi'ni ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nü de ziyaret etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Programları kapsamında Bursa'ya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (ortada), Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Sergisi'ni ziyaret etti.

Programları kapsamında Bursa'ya gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten (ortada), Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Sergisi'ni ziyaret etti.