Bursa'da 'Inishmorelu Yüzbaşı' Sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 12.'si düzenlenen Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, Bursa'da sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

Festivale katılan 'Inishmorelu Yüzbaşı' adlı oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde Kosova-Tiyatro Adriana tarafından sahnelendi. Oyunu izleyen Bursalı sanatseverler, sahneye yansıtılan çeviri metinleri ile oyunun tadını çıkardı.

Gecenin sonunda, Bursalı tiyatroseverler; oyuncu kadrosunu coşkuyla selamlayarak uzun süre alkışladı. Bu anlar, tiyatro sanatına olan ilginin bir kez daha ortaya çıkmasına vesile oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Inishmorelu Yüzbaşı" oyunu perde açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Inishmorelu Yüzbaşı" oyunu perde açtı.