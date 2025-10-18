Bursa'da İnşaat Firması Mağdurları Satış Ofisi Önünde Eylem Yaptı

Yaklaşık 300 kişi, konkordato sonrası yaşadıkları belirsizliğe dikkat çekti

Bursa'da konkordato ilan eden bir inşaat firması nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını söyleyen yaklaşık 300 kişi, firmanın satış ofisi önünde bir araya geldi. Toplanan grup, firmaya ilişkin yürütülen soruşturma ve adli sürece karşın hakkını aradıklarını belirtti.

Grup adına açıklama yapan Saliha Göker, firmanın 16 Haziran tarihinde konkordato ilan etmesinin binlerce vatandaşın hayatını derinden etkilediğini söyledi. Göker, 3 bin 500 hak sahibi ile yüzlerce tedarikçinin belirsizlik içinde büyük bir buhran yaşadığını dile getirdi.

Göker, farklı projelerde benzer mağduriyetler olduğunu vurgulayarak şu iddialara yer verdi: 9 projenin teslim edilmemiş olması, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, bazı projelerin ruhsatlarının iptal edilmiş veya hiç alınmamış olması, bazı arsaların konkordato ilanından hemen önce üçüncü şahıslara devredilmesi ve bazı projelerde arsa kendi mülkiyetinde olmasına rağmen maket üzerinden satış yapılması.

Toplanan kalabalık, basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri siyah balonları uçurarak tepki gösterdi.

Olayın seyri: Firma 16 Haziran tarihinde konkordato ilan etmiş; yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘‘nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’’ suçlarıyla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A., A.A. ve E.T. tutuklanmış; M.A. ve V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkullere, araçlara, banka ve kripto para hesaplarına el konulmuş, bu kişilere ait iki şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı.

Bursa'da konkordato verdikten sonra "nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 3 şüphelinin tutuklandığı inşaat firmasıyla ilgili mağduriyet yaşayanlar eylem yaptı. Mağduriyet yaşadıklarını belirten yaklaşık 300 kişi, satış ofisi önünde toplandı.