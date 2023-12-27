Bursa'da inşaat iskelesi faciası: 6 işçi yaralı!

Saat 13.00 sularında Bursa'nın Akhisar Mahallesi'nde bir fabrika inşaatı sarsıldı. Beton dökme işlemi sırasında ikinci katta bulunan iskelenin çökmesi sonucu korku dolu anlar yaşandı.





Beton dökerken iskele çöken işçiler, beton harcı ve parçalarıyla göçük altında kaldı. Yaralanan işçilerin isimleri 43 yaşındaki Menzeher Acar, 24 yaşındaki Murat Acar, 58 yaşındaki Necmettin Albayrak, 52 yaşındaki Emsal Çeçen, 44 yaşındaki Murat Günden ve 30 yaşındaki Zülküf Acar olarak açıklandı.





Enkaz altında kalan işçileri kurtarmak için diğer işçiler seferber olurken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Sıkıştıkları yerden kurtarılan 6 işçi, olay yerindeki ilk tedavilerinin sonrasında İnegöl Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla taşındı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyiye doğru gittiği öğrenildi. Polis, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.