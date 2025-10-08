Bursa'da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: İzmir'den İstanbul'a Götürülen 6 Yabancı Yakalandı

Gişelerde durdurulan araçta sürücü M.S. ile 6 yabancı uyruklu bulundu

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve suç organizatörlerinin yakalanmasına yönelik çalışması sonucu İzmir'den İstanbul'a yabancı uyruklu kişilerin ücret karşılığında araçla taşındığı tespit edildi.

Söz konusu araç, İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücü M.S. ile araçta sürücü dışında 6 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu belirlendi.

Kimlik tespitinde, şahısların Şanlıurfa'ya kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerine sahip olduğu, ancak seyahat izin belgelerinin bulunmadığı saptandı. Sürücü M.S.'nin ise İstanbul kaydı bulunan geçici koruma kimlik belgesine sahip olduğu, herhangi bir suç kaydının olmadığı ve aracın kiralık olduğu tespit edildi.

Yapılan sorgulamada yabancı uyruklu kişilerin, İzmir'den İstanbul'a gitmek için sürücüye 15 bin lira ücret ödediklerini beyan etmeleri üzerine sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.

Suçta kullanılan araç, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesi gereğince "korsan taşımacılık" işlemine istinaden yediemin otoparkına çekildi. Yabancı uyruklu şahıslar ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.