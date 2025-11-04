Bursa'da İş Yeri Yangını Akaryakıt İstasyonuna Sıçramadan Söndürüldü

Osmangazi'de tel ve çit malzemeleri bulunan iş yerindeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 22:00
Bursa'da İş Yeri Yangını Akaryakıt İstasyonuna Sıçramadan Söndürüldü

Osmangazi'de çıkan alevler ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bir iş yerinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, tel ve çit malzemeleri bulunan iş yerinde başlayan alevler kısa sürede iş yerini sardı.

Yangının hemen yanındaki akaryakıt istasyonu çalışanları durumu derhal itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yoğun çaba göstererek yangına müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan kontrol altına alındı ve olası bir faciayı önledi. Bölgedeki çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

