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Bursa'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 21:53
Bursa'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Kişi Tutuklandı

Bursa'da İş Yerine Kurşunlama Olayı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, bir iş yerinin kurşunlandığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.

Savcılık Soruşturma Başlattı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede meydana gelen kurşunlama olayını soruşturmak üzere harekete geçti. Olayın detayları üzerine Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi bir soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürü Ekipleri Harekete Geçti

Olayla ilgili şu ana kadar yapılan araştırmalarda, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, iş yerini kurşunlama olayına karışan 3 zanlıyı tespit ederek yakaladı.

Şüpheliler Tutuklandı

Emniyet işlemlerinin ardından şüpheliler A.A, Z.Ö. ve U.T, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından "silahla tehdit" suçlamasıyla tutuklandılar.

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