Bursa'da İşçi Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 13 Yaralı

Bursa'da İşçi Minibüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari bir aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Gündüzlü Mahallesi'nden İnegöl istikametine doğru hareket eden 48 yaşındaki A.C.'nin kullandığı 16 BOY 458 plakalı işçi minibüsü, karşı yönden gelen 26 yaşındaki A.Ş. yönetimindeki 16 AGA 250 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile minibüsteki 11 işçi yaralandı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılar, Sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.