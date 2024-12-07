Bursa'da İşçi Servisleri Kazası: 20 Yaralı

Bursa'da İşçi Servisleri Kazasında 20 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleşen iki işçi servisinin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi-Bursa kara yolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Memduh K. (55) yönetimindeki 16 S 7620 plakalı servis midibüsü ile Hüseyin S. (53) kontrolündeki 16 S 7044 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi.

Olayın ardından, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara kazanın yaşandığı yerde ilk müdahale yapıldı. Yaralılardan 14'ü Orhangazi Devlet Hastanesi, 6'sı ise Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, midibüs şoförü Memduh K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından bir süre kontrollü olarak sağlansa da, zamanla normale döndü.