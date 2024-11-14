Bursa'da İşçileri Taşıyan Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Bursa'da Faciadan Dönüldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, zeytin işçilerini taşıyan bir kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, ilçeye bağlı Çınarlı köyü'nde gerçekleşti. 24 yaşındaki sürücü Emrah Balkancı, 16 ATF 301 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı takla attırdı. İçerisinde 8 kişi bulunan kamyonet, refüjdeki incir ağaçlarına çarparak durabildi.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, işçilerden Gülbeyaz Alak (54) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu üzücü kaza, Bursa'daki zeytin hasadı döneminde işçilerin güvenliğinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.