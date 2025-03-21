Bursa'da İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Bursa'da, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:43
Bursa'da İsrail Saldırılarında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Bursa Ulu Cami'de Gıyabi Cenaze Namazı

Bursa'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Ulu Cami avlusunda buluşan Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Gazze Dayanışma Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi üyeleri, saldırılar sonucu hayatını kaybedenler için dua etti.

“Filistinliler Topraklarını Koruyor”

Bursa Genç İHH Koordinatörü Hasan Yaşın, grup adına yaptığı konuşmada, Filistinlilerin büyük bedeller ödeyerek topraklarını işgalcilere teslim etmediğini vurguladı.

Hasan Yaşın, İsrail’in on yıllardır Gazze ve Filistin'de zulüm yaptığını hatırlatarak, “Gazze'de, insanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm yaşandı” dedi. Yaşın, İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye, Hiroşima saldırılarında atılan bombaların 3 katından fazla bomba attığını ifade etti.

Uluslararası İşbirliği Çağrısı

Son olarak, Yaşın soykırıma karşı tüm ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Bursa'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze...

Bursa'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bursa'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze...

Bursa'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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