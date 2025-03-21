Bursa'da İtfaiye Eri Burak Dağtekin İçin Anma Töreni Düzenlendi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, görev dönüşü geçirdiği kazada yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Burak Dağtekin için duygu dolu bir tören gerçekleştirildi.

Tören, Bursa Büyükşehir Belediye binasında yapıldı. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız ve Mehmet Emin Direkçi, İtfaiye Daire Başkanı Canalp Berkdemir, Dağtekin’in ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Konuşma yapan Işıkyıldız, yaşanan kaybın kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek, Burak Dağtekin’in ailesine ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diledi.

Işıkyıldız, daha sonra Dağtekin'in ailesine Türk bayrağı hediye etti. Ardından duaların okunmasıyla birlikte itfaiye erinin naaşı defnedilmek üzere Kayseri'ye gönderildi.

24 yaşındaki Burak Dağtekin, 31 Ocak'ta bir yangına müdahale ettikten sonra Yenişehir İtfaiye İstasyonu'na dönerken geçirdiği kaza sonucunda yaralanmış, tedavi sürecine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.