Bursa'da İzinsiz Hafriyat ve Moloz Dökenlere 2 Milyon Lira Ceza

Bursa'da İzinsiz Moloz Dökme Faaliyetlerine Cezai İşlem

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, izinsiz hafriyat ve moloz dökme faaliyetleri nedeniyle toplamda 2 milyon 39 bin 523 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Denetim ve Cezalar

Denetimler, özellikle Geçit, Veysel Karani, Çağlayan, Nilüferköy ve Aksungur mahallelerinde gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, kaçak hafriyat dökerek görüntü ve çevre kirliliği oluşturan toplam 195 kişi ve firmaya uygulanan cezalar arasında 2 bin 52 lira ile 106 bin 229 lira arasında değişen tutarlar yer aldı.

Çevre Kirliliğine Karşı Sıkı Önlemler

Ormanlık alanlar, boş arsalar ve yol kenarları gibi alanlara gelişigüzel moloz dökenlerin tespiti ardından, dökülen hafriyatın bölgeden kaldırılması sağlandı. Ayrıca, özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına dökülen hafriyatların önüne geçmek amacıyla çalışmaların devam edeceği bildirildi. Ekiplerin, insan ve çevre sağlığını tehdit eden duruma karşı yeni cezai işlemlere devam edeceği ifade edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere 2 milyon liradan fazla idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ormanlık alanlar, boş arsalar ve yol kenarları başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarına gelişigüzel ve kaçak moloz dökenlerin, cezai işlem uygulandıktan sonra dökülen hafriyatı bölgeden kaldırması sağlandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere 2 milyon liradan fazla idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ormanlık alanlar, boş arsalar ve yol kenarları başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarına gelişigüzel ve kaçak moloz dökenlerin, cezai işlem uygulandıktan sonra dökülen hafriyatı bölgeden kaldırması sağlandı.