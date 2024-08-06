Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bursa'da İzinsiz Hafriyat ve Moloz Dökme Cezaları Artış Gösterdi

Osmangazi'de izinsiz hafriyat dökenlere toplamda 375 bin lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:13
Bursa'da İzinsiz Hafriyat ve Moloz Dökme Cezaları Artış Gösterdi

Bursa'da Hafriyat ve Moloz Düzenlemeleri Sıkılaştırıldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kaçak hafriyat ve moloz dökme eylemlerine karşı sıkı denetimler başlatıldı. İzinsiz atık döken kişilere toplamda 375 bin lira ceza yazıldığı bildirildi.

Denetimler Devam Ediyor

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Ekipler, ilçenin çeşitli bölgelerinde kaçak olarak hafriyat döken bireyler ve firmalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor. Geçit, Veysel Karani, Çağlayan, Nilüferköy ve Aksungur olmak üzere birçok alanda yapılan denetimlerde, tespit edilen şahıs ve kuruluşlara toplamda 375 bin lira ceza kesildi. Cezalar, 2 bin 52 lira ile 63 bin 683 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Çevre Koruma Çabaları

Ekipler, özellikle dere kenarları ve verimli tarım arazileri gibi hassas bölgelerde yapılan izinsiz dökme işlemlerinin önüne geçmek için çalışıyor. İlgili ekiplerin, çevre ve insan sağlığına zarar veren uygulamalara karşı mücadelesini sürdüreceği belirtildi. Zabıta, bu tür eylemlerle ilgili olarak ihlalciler hakkında cezai süreçleri başlatmaya devam edecek.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari...

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak