Bursa'da İzinsiz Hafriyat ve Moloz Dökme Cezaları Artış Gösterdi

Bursa'da Hafriyat ve Moloz Düzenlemeleri Sıkılaştırıldı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kaçak hafriyat ve moloz dökme eylemlerine karşı sıkı denetimler başlatıldı. İzinsiz atık döken kişilere toplamda 375 bin lira ceza yazıldığı bildirildi.

Denetimler Devam Ediyor

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Ekipler, ilçenin çeşitli bölgelerinde kaçak olarak hafriyat döken bireyler ve firmalar üzerinde denetimlerini sürdürüyor. Geçit, Veysel Karani, Çağlayan, Nilüferköy ve Aksungur olmak üzere birçok alanda yapılan denetimlerde, tespit edilen şahıs ve kuruluşlara toplamda 375 bin lira ceza kesildi. Cezalar, 2 bin 52 lira ile 63 bin 683 lira arasında değişiklik gösteriyor.

Çevre Koruma Çabaları

Ekipler, özellikle dere kenarları ve verimli tarım arazileri gibi hassas bölgelerde yapılan izinsiz dökme işlemlerinin önüne geçmek için çalışıyor. İlgili ekiplerin, çevre ve insan sağlığına zarar veren uygulamalara karşı mücadelesini sürdüreceği belirtildi. Zabıta, bu tür eylemlerle ilgili olarak ihlalciler hakkında cezai süreçleri başlatmaya devam edecek.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde izinsiz hafriyat ve moloz döken kişilere 375 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.