Bursa'da Jandarma'dan Kaçak Sigara Operasyonu

Depoya baskın: Kaçak tütün ve makineler ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüpheli şahıslara ait depo ve işyerlerine baskın düzenledi.

Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda gerçekleştirildi. Baskında ele geçirilenler arasında 434 bin adet bandrolsüz makaron, 26 bin adet makarona tütün basılmış sigara, bin 100 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 1 adet sigara basma makinesi ve 3 adet sigara basma makinesine ait tütün haznesi yer aldı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN MAMULLERİ TİCARETİ YAPMAK İSTEYEN DEPOYA BASKIN DÜZENLEDİ.