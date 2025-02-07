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Bursa'da Kablo Hırsızlığı Operasyonunda 22 Zanlı Yakalandı

Bursa merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 20 bin metre kablo çaldığı iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 14:50
Bursa'da Kablo Hırsızlığı Operasyonunda 22 Zanlı Yakalandı

Bursa'da Kablo Hırsızlığına Büyük Darbe

Bursa merkezli olarak düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Karacabey Jandarma Suç Araştırma Timi, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Samsun ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

20 Bin Metre Enerji Nakil Hattı Kablosu Çalındı

Jandarma ekipleri, Bursa'nın Karacabey ilçesinde 20 bin metre enerji nakil hattı kablosu çaldığı tespit edilen 22 zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kablo hırsızlığı operasyonunda 22 zanlı...

Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kablo hırsızlığı operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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