Bursa'da Kaçak Diş Kliniğine Operasyon: Mühürlendi

Bursa'da Kaçak Diş Kliniği Mühürlendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir kaçak diş kliniği mühürlendi.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aktarhüssam Mahallesi'nde bulunan iş yerinin kaçak olduğuna dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti.

İlgili adrese giden ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve diş hekimliğinde kullanılan çeşitli tıbbi cihazların yanı sıra eczanın da bulunduğunu tespit etti.

Operasyon sırasında, iş yerinde bulunan yabancı uyruklu N.A.A. ve B.B. adlı kişiler yakalandı. Kaçak diş kliniği mühürlenirken, gözaltına alınan şüpheliler Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne götürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri kaçak diş kliniğini mühürledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekipleri kaçak diş kliniğini mühürledi.