Bursa'da Kaçan 4 Zanlı, 30 Dakikalık Kovalamanın Ardından Yakalandı

Bursa'da Dört Zanlı Kovalama Sonrası Yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan SUV aracın sürücüsü, önce polis aracına ardından aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kovalama 30 Dakika Sürdü

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarında, içerisinde 3 erkek ve 1 kadının bulunduğu 43 ACB 995 plakalı SUV aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak, şüpheliler polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Şehir merkezindeki kovalama sonrasında İstanbul-İzmir Otoyolu'na çıkan araç, yaklaşık 30 dakika süren takibin ardından Bursa Otoyolu Kuzey Gişeleri yakınlarında kaza yaparak durdu. Araç, ilk olarak polis aracına çarptı, ardından aydınlatma direğine çarparak durdu.

Şüphelilerin Yakalanması

Kaza sonrası araçtan inerek koşmaya başlayan şüpheliler, olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yol kenarında yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, işlemler yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan SUV aracın sürücüsü, önce polis aracına daha sonra aydınlatma direğine çarptı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan SUV aracın sürücüsü, önce polis aracına daha sonra aydınlatma direğine çarptı.