Bursa'da Kadın Cinayeti Davasında Yargılama Devam Ediyor

Bursa'da Kadın Cinayeti Davasında Gelişmeler

Bursa'da, bir süreliğine birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdüğü ve kadının arkadaşını yaraladığı iddia edilen sanık Güner A'nın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Duruşma

Duruşma, sanık Güner A. (46), maktul Derya Pas'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, taraf avukatları ve çeşitli dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mağdur Ailelerden Tepkiler

Derya Pas'ın babası Erol Pas, sanık hakkında daha önce birçok soruşturma ve dava açıldığını belirterek, "Acımı dindirecek hiçbir ceza yok ama en ağır cezanın verilmesini istiyorum." dedi. Ayrıca, anne Nurten Demirbağ, sanığın kızına karşı işlediği eylemler nedeniyle verilecek cezada indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanığın İddiaları ve Duruşmanın Ertelenmesi

Sanık Güner A, cinayetin sebeplerinden biri olarak gösterilen para meselesi iddialarını reddederek, tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kadın Platformlarından Destek Açıkladı

Adliye önünde toplanan kadın platformlarının üyeleri, pankart açarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadın hakları savunucuları, davanın yakından takip edileceğini vurguladı.

Olayın Ayrıntıları

Güner A, 8 Ağustos 2023'te Yıldırım ilçesindeki Karaağaç Mahallesi'nde Derya Pas (37) ve onun arkadaşı Gökhan E'yi bıçaklamıştı. Derya Pas, 6 bıçak darbesinin ardından hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetmişti. Sanık hakkında, "kadına karşı kasten öldürme" ve Gökhan E'yi bıçakladığı için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.