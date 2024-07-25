Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bursa'da Kadın Cinayeti Davasında Yargılama Devam Ediyor

Bursa'da bir kadını öldüren sanığın yargı süreci sürerken, aile ve kadın platformlarından tepkiler geldi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:35
Bursa'da Kadın Cinayeti Davasında Yargılama Devam Ediyor

Bursa'da Kadın Cinayeti Davasında Gelişmeler

Bursa'da, bir süreliğine birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdüğü ve kadının arkadaşını yaraladığı iddia edilen sanık Güner A'nın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Duruşma

Duruşma, sanık Güner A. (46), maktul Derya Pas'ın yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, taraf avukatları ve çeşitli dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mağdur Ailelerden Tepkiler

Derya Pas'ın babası Erol Pas, sanık hakkında daha önce birçok soruşturma ve dava açıldığını belirterek, "Acımı dindirecek hiçbir ceza yok ama en ağır cezanın verilmesini istiyorum." dedi. Ayrıca, anne Nurten Demirbağ, sanığın kızına karşı işlediği eylemler nedeniyle verilecek cezada indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanığın İddiaları ve Duruşmanın Ertelenmesi

Sanık Güner A, cinayetin sebeplerinden biri olarak gösterilen para meselesi iddialarını reddederek, tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kadın Platformlarından Destek Açıkladı

Adliye önünde toplanan kadın platformlarının üyeleri, pankart açarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadın hakları savunucuları, davanın yakından takip edileceğini vurguladı.

Olayın Ayrıntıları

Güner A, 8 Ağustos 2023'te Yıldırım ilçesindeki Karaağaç Mahallesi'nde Derya Pas (37) ve onun arkadaşı Gökhan E'yi bıçaklamıştı. Derya Pas, 6 bıçak darbesinin ardından hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetmişti. Sanık hakkında, "kadına karşı kasten öldürme" ve Gökhan E'yi bıçakladığı için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!