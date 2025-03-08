Bursa'da Kadınlar ve Çocuklar Pembe Kağıt Uçak Uçurdu

Bursa'da Heyecan Dolu Kadınlar Günü Etkinliği

Bursa'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar ve çocuklar, yaptıkları pembe renkli kağıt uçakları gökyüzüne bıraktı. Etkinlik, Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi tarafından Yunuseli Havalimanı'nda düzenlendi.

Gökyüzünü Pembeye Boyayalım

Dünya Havacı Kadınlar Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara çeşitli hava araçları ve havacılık meslekleri tanıtıldı. "Gökyüzünü pembeye boyayalım" sloganıyla, kadınlar ve çocuklar, pembe kağıttan yaptıkları uçakları uçurarak bu özel günde keyifli anlar yaşadı.

Hatice Nur Gündoğdu'dan Açıklama

Türk Hava Kurumu Bursa Şube Başkanı ve gyrocopter pilotu Hatice Nur Gündoğdu, etkinliğe dair yaptığı açıklamada, kağıt uçakların üzerine Bursa'da doğumlu Sabiha Gökçen'in resimlerinin yerleştirildiğini belirtti. Gündoğdu, "Herkes kağıt uçaklarını yaptı ve pembe uçağımızın önünde bu kağıt uçakları 'Gökyüzünü pembeye boyayalım' sloganıyla uçurduk. Bence keyifli bir gün oldu. Bugün hem çocuklar hem kadınlar gerçekten eğlendik." dedi.

Gelecekteki Etkinlikler İçin Umut Verici İfadeler

Bursa ve Yunuseli Havalimanı'nın daha aktif olmasını dilediğini ifade eden Gündoğdu, vatandaşların desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Gündoğdu, "Gönül isterdi ki pembe uçağımızla vatandaşları uçuralım. Bu konuda yetkililerin bizleri desteklemeleri çok önemli. İnşallah bundan sonraki etkinliklerimizde kız ve erkek çocukların hepsini bir arada görmek ve onlara da uçuş yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar ve çocuklar yaptıkları pembe renkli kağıt uçakları uçurdu. Dünya Havacı Kadınlar Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi tarafından Yunuseli Havalimanı'nda kadınlara ve çocuklara çeşitli hava araçları ve havacılık meslekleri tanıtıldı.

Bursa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlar ve çocuklar yaptıkları pembe renkli kağıt uçakları uçurdu. Dünya Havacı Kadınlar Haftası ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi tarafından Yunuseli Havalimanı'nda kadınlara ve çocuklara çeşitli hava araçları ve havacılık meslekleri tanıtıldı.