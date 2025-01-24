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Bursa'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, park halindeki araçlara çarparak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:32
Bursa'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde üzücü bir kaza meydana geldi. Yusuf O. (63) idaresindeki A 0350 HC plakalı otomobil, Arapzade Mahallesi'nde seyir halindeyken ani bir kalp krizi geçirdi.

Sürücünün kalp krizi geçirmesi sonucu otomobil kontrolü kaybederek park halindeki iki araca çarptı. Olayın fark edilmesi sonucunda, çevredekiler hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüyü Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf O. kurtarılamadı.

Kaza sonucunda diğer park halindeki araçlarda da ciddi hasarlar oluştu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, direksiyon başındayken kalp krizi geçiren ve park halindeki...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, direksiyon başındayken kalp krizi geçiren ve park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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