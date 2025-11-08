Bursa'da Kamyonet Kasasından Tonlarca Cam Yola Saçıldı

Bursa Nilüfer'de 34 MCS 736 plakalı kamyonetin kasasındaki tonlarca cam yola döküldü; o sırada araç olmaması olası faciayı önledi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 09:42
Bursa'da Kamyonet Kasasından Tonlarca Cam Yola Saçıldı

Bursa'da Kamyonet Kasasından Tonlarca Cam Yola Saçıldı

Nilüfer Çalı Yolu'nda kaza

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı yolu üzerinde seyir halinde olan, kasasındaki camlarla birlikte Çalı istikametine doğru ilerleyen 34 MCS 736 plakalı kamyonet, virajı aldığı esnada aniden yolda kaldı.

Kamyonetin kasasında bağlı bulunan camlar bir anda kasadan yere devrilerek tonlarca ağırlıktaki cam parçalandı ve yola saçıldı.

Olay sırasında yolda herhangi bir araç bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri de saçılan camları temizlemek için çalışma başlattı.

BURSA'DA KAMYONETİN KASASINDA BULUNAN TONLARCA, CAM YOLA SAÇILDI. O ESNADA BİR ARACIN YANINDAN...

BURSA'DA KAMYONETİN KASASINDA BULUNAN TONLARCA, CAM YOLA SAÇILDI. O ESNADA BİR ARACIN YANINDAN GEÇMİYOR OLMASI BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ.

BURSA'DA KAMYONETİN KASASINDA BULUNAN TONLARCA, CAM YOLA SAÇILDI. O ESNADA BİR ARACIN YANINDAN...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de 2. Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması Finali
2
Sultangazi'de Yavuz Bülent Bâkiler Kültür, Sanat ve Edebiyat Sezonu Açıldı
3
Hatay'da itfaiye zamana karşı: Mahsur kalan 1 yaşındaki bebek kurtarıldı
4
Trabzon'da 'Faroz Yalı Mahallesi' için referandum kararı
5
Kayseri'de 'Kız Meselesi' Kanlı Bitti: 1 Ölü
6
Bursa'da Kamyonet Kasasından Tonlarca Cam Yola Saçıldı
7
İskenderun'da Mankenin Üzerindeki 1.000 TL'lik Montu Giyip Giden Şüpheli Tutuklandı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı