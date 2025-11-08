Bursa'da Kamyonet Kasasından Tonlarca Cam Yola Saçıldı

Nilüfer Çalı Yolu'nda kaza

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı yolu üzerinde seyir halinde olan, kasasındaki camlarla birlikte Çalı istikametine doğru ilerleyen 34 MCS 736 plakalı kamyonet, virajı aldığı esnada aniden yolda kaldı.

Kamyonetin kasasında bağlı bulunan camlar bir anda kasadan yere devrilerek tonlarca ağırlıktaki cam parçalandı ve yola saçıldı.

Olay sırasında yolda herhangi bir araç bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri de saçılan camları temizlemek için çalışma başlattı.

