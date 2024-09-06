Bursa'da Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Davası Başladı

Bursa'da Dolandırıcılık Davasında İlk Duruşma

Bursa'da, kar vaadiyle dolandırıcılık suçlamasıyla 52 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, avukat Yusuf Ç'nin tutukluluğuna devam kararı verildi.

Dava Süreci ve İddialar

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar arasında Ayça K, Gülay K ve İsmail Berk T. ile birçok tutuksuz sanık yer aldı. Mahkemede yapılan açıklamalara göre, sanık avukat Yusuf Ç, davacılardan bazılarının tanıdığını, bazılarıyla ise iletişim kurmadığını öne sürdü.

Yusuf Ç'nin Açıklamaları

Yusuf Ç, sürecin detaylarını aktararak, araç alım satımı yaptığını ve gerek duyduğunda borç aldığını savundu. "Ben kimseyi işime ortak etmeye çalışmadım. Borç alıp faiziyle ödedim," dedi. Öte yandan, sanık, paralarla yasa dışı bahis oynadığını ve bu süreçte paraları kaybettirdiğini ifade etti.

Mahkeme Kararları ve Devam Eden Süreç

Duruşma sonrası mahkeme heyeti, Yusuf Ç'nin tutukluluğunun devamına karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların ise tahliyesine hükmedildi. Duruşma, Aralık ayına ertelendi.

Operasyon Detayları

Yusuf Ç, 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 4 Ekim 2023'te tutuklanmıştı. Bununla birlikte, toplam 52 sanığın dolandırıcılık suçlarından yargılandığı süreçte, emniyet tarafından gerçekleşen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 20 kişiden 4'ü tutuklandı.

Sanıkların, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçlarından yargılandığı belirtiliyor.