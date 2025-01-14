Bursa'da Kardeşini Silahla Rehin Alan Cengiz B. Tutuklandı

Bursa'da Kardeşini Silahla Rehin Alan Şüpheli Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Cengiz B. (40) isimli kişi, tartıştığı kardeşi Tayfun B. (33) ile gergin bir an yaşamış, olay esnasında kardeşini silahla rehin almıştır. Olayın detaylarına göre, Cengiz B. ile ağabeyi Mesut B. (43) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, bu tartışma kavga haline dönüşmüştür.

Olayın Gelişimi

Tartışmanın büyümesi üzerine, Cengiz B. silahını çıkartarak Tayfun B.'yi rehin almış ve havaya ateş etmiştir. Olayın ardından durumun ciddiyetini fark eden çevredeki vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulunmuştur.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, Cengiz B.'yi gözaltına almıştır. Yapılan işlemlerin ardından, Cengiz B. "silahla tehdit ve hakaret" ile "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmiştir. Hâkim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanmıştır.

Bu olay, Bursa'da aile içi şiddet ve silahlı tehditlerin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.