Bursa'da Karısını Bıçakla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Bursa'da Eşini Bıçakla Öldüren Hakkı Koca'nın Davasında Müetala Açıklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 31 Ağustos 2023'te yaşanan talihsiz olayda Hakkı Koca, eşi Leyla Koca ile otomobille seyir halindeyken çıkan tartışma sonrası, eşinin otomobilden inip kaçmaya çalıştığı sırada bıçakla saldırdı. Bu olayın sonrasında Leyla Koca ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Hakkı Koca'nın, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı belirtildi. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları da katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı, Hakkı Koca'nın "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı ise sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Yargılama sırasında, Hakkı Koca olayın tasarlandığına dair iddiaları reddederek pişman olduğunu ifade etti. Ancak sanık avukatı, mütalaaya karşı süre talep etti ve mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

Üç ay önce katıldıkları bir televizyon programında tartışma yaşayan çiftin, bu trajik olayın sonrası büyük bir yankı uyandırdı. Hakkı Koca, eşi Leyla'nın hayatına son vererek sadece ailelerini değil, toplumun bu konudaki hassasiyetini de sorguladı.