Bursa'da Karla Mücadele: 143 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Bursa'da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:01
Bursa'da Karla Mücadele: 143 Mahalle Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Bursa’da Kar Yağışı Sonrası Yol Açma Çalışmaları

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde kapanan 143 mahalle yolunu başarılı bir şekilde yeniden ulaşıma açarak, şehirde karla mücadelede önemli bir adım attı.

İş Makinesi ve Personel Desteği

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımı aksatmaması amacıyla yoğun bir şekilde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde 35 kar küreme, 21 kürekli tuzlama ekibi, 65 iş makinesi ve 38 araçla görev yapan ekipler, toplamda 460 personel ile kapanan yollara müdahalede bulundu.

Mahalle Bazında Durum

Kar nedeniyle kapanan mahalle yolları şehirdeki farklı ilçeleri kapsıyor. İşte yeniden ulaşıma açılan mahalle sayıları:

  • Büyükorhan: 7
  • Gemlik: 5
  • Gürsu: 4
  • İnegöl: 11
  • İznik: 9
  • Karacabey: 12
  • Keles: 16
  • Kestel: 14
  • Mudanya: 3
  • Mustafakemalpaşa: 22
  • Nilüfer: 15
  • Orhaneli: 5
  • Orhangazi: 6
  • Osmangazi: 8
  • Yenişehir: 5
  • Yıldırım: 1

Ana Arterlerde Süregelen Çalışmalar

Ekipler, ana arterlerdeki yol açma çalışmalarına da devam ediyor. Özellikle Mudanya kara yolunda trafiğin sorunsuz akışını sağlamak için yoğun çaba harcayan ekipler, tüm alt ve üst geçitlerde, hastane girişi ve çevre bölgelerinde, meydanlarda tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Bu çalışmalar, Bursa'da kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde kapanan 143 mahalle yolunu yeniden ulaşıma...

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde kapanan 143 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde kapanan 143 mahalle yolunu yeniden ulaşıma...

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde kapanan 143 mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı.

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