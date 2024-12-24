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Bursa'da Kaybolan R.O. İçin Arama Çalışmaları 3. Günde Devam Ediyor

Mudanya'da kaybolan R.O. için arama çalışmaları 3 gündür sürüyor, ekipler sahil ve denizde yoğun bir çaba sarf ediyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:18
Bursa'da Kaybolan R.O. İçin Arama Çalışmaları 3. Günde Devam Ediyor

Bursa'da Kaybolan R.O. İçin Arama Çalışmaları 3. Günde Devam Ediyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan R.O. (59), 3 gündür ekiplerce aranıyor. R.O.'nun yakınları, 22 Aralık tarihinde polise kaybolduğu bildirmesi sonrası, arama çalışmaları hız kazandı.

İlk incelemelerde, kaybolan kişinin şahsına ait mont, cep telefonu ve nüfus cüzdanı sahil bölgesinde bulundu. Ekipler, R.O.'ya ulaşmak amacıyla sahil ve deniz alanında yoğun bir arama yapmaya devam ediyor.

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ve Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birimi gibi çeşitli kurumların ekipleri katılıyor. Dalgıçlar su altında, köpekli arama timleri ise sahil boyunca çalışıyor.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, kaybolan kişiye ulaşma çabalarıyla ilgili yetkililerden düzenli olarak bilgi almakta.Şu ana kadar R.O.'ya ait başka herhangi bir iz bulunamadığı bildirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi, 3 gündür ekipler...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi, 3 gündür ekipler tarafından aranıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi, 3 gündür ekipler...

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi, 3 gündür ekipler tarafından aranıyor.

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