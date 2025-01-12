Bursa'da Kaybolan Zihinsel Engelli Necmettin Sönmez İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Bursa'da Kaybolan Zihinsel Engelli İçin Umutlar Tazeleniyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli Necmettin Sönmez (46) için arama çalışmaları beşinci gününde hız kesmeden sürüyor.

Alınan bilgiye göre, zihinsel engelli olan Necmettin Sönmez, babasının yanında 8 Ocak Çarşamba günü Osmangazi ilçesindeki kuyumcular çarşısına gitmişti. Oğlunu burada kaybeden tarih, babası Muhittin Sönmez, durumu karakola bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

Aile, kaybolan birey için çevredeki sokak ve caddelere kayıp afişleri asarak, polis ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesi yönünde yardım talep etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi'nde görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

İhbar üzerine Sönmez'in son görüldüğü bölgede JAK, AKUT, İHH ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı. Arama sahası genişletilirken, ortak operasyonlar dördüncü gününde de devam ediyor.

Necmettin Sönmez'in Ailesinden Çarpıcı Açıklamalar

Necmettin Sönmez'in amcasının oğlu Hakan Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin aslen Muşlu olduğunu ve Necmettin Sönmez'e çocukluk döneminde geçirdiği bir ateşli hastalık neticesinde yüzde 96 engelli tanısı konulduğunu belirtti.

Polis ekiplerinin yaptığı kamera incelemeleri doğrultusunda, Necmettin'in son olarak Zeyniler Mahallesi'nde görüldüğünü ifade eden Sönmez, şu sözleri kaydetti: "Burası için emniyet, jandarma ve AFAD tüm güçleriyle süreç başlatmış durumda. Dünden beri köpekli arama kurtarma çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Tüm varlığımız ve süreçlerimizi buraya entegre etmiş durumdayız. En kısa sürede, araya çok fazla vakit geçmeden Necmettin'i bulmayı bekliyoruz. Devletimizden ve duyarlı vatandaşlarımızdan destek talep ediyoruz."