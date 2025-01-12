Bursa'da Kaybolan Zihinsel Engelli Necmettin Sönmez İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolan 46 yaşındaki zihinsel engelli Necmettin Sönmez için arama çalışmaları beşinci gününde yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:33
Bursa'da Kaybolan Zihinsel Engelli Necmettin Sönmez İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Bursa'da Kaybolan Zihinsel Engelli İçin Umutlar Tazeleniyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaybolduğu bildirilen zihinsel engelli Necmettin Sönmez (46) için arama çalışmaları beşinci gününde hız kesmeden sürüyor.

Alınan bilgiye göre, zihinsel engelli olan Necmettin Sönmez, babasının yanında 8 Ocak Çarşamba günü Osmangazi ilçesindeki kuyumcular çarşısına gitmişti. Oğlunu burada kaybeden tarih, babası Muhittin Sönmez, durumu karakola bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

Aile, kaybolan birey için çevredeki sokak ve caddelere kayıp afişleri asarak, polis ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesi yönünde yardım talep etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sönmez'in kaybolduğu gün Yıldırım ilçesine bağlı kırsal Zeyniler Mahallesi'nde görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

İhbar üzerine Sönmez'in son görüldüğü bölgede JAK, AKUT, İHH ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı. Arama sahası genişletilirken, ortak operasyonlar dördüncü gününde de devam ediyor.

Necmettin Sönmez'in Ailesinden Çarpıcı Açıklamalar

Necmettin Sönmez'in amcasının oğlu Hakan Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin aslen Muşlu olduğunu ve Necmettin Sönmez'e çocukluk döneminde geçirdiği bir ateşli hastalık neticesinde yüzde 96 engelli tanısı konulduğunu belirtti.

Polis ekiplerinin yaptığı kamera incelemeleri doğrultusunda, Necmettin'in son olarak Zeyniler Mahallesi'nde görüldüğünü ifade eden Sönmez, şu sözleri kaydetti: "Burası için emniyet, jandarma ve AFAD tüm güçleriyle süreç başlatmış durumda. Dünden beri köpekli arama kurtarma çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Tüm varlığımız ve süreçlerimizi buraya entegre etmiş durumdayız. En kısa sürede, araya çok fazla vakit geçmeden Necmettin'i bulmayı bekliyoruz. Devletimizden ve duyarlı vatandaşlarımızdan destek talep ediyoruz."

İLGİLİ HABERLER

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Osmaniye İl Kongresi'nde Övgüyle Karşılandı
2
Üsküdar'da Kanalizasyon Sızıntısı Denizi Kirletti
3
İsrail Ordusundan Filistinlilere Beyt Hanun'da Güvenlik Kuşağı Önerisi
4
Sancaktepe'de İETT Otobüsüyle Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı
5
Sudan Ordusu Vad Medeni'yi Ele Geçirdi: Hartum İçin Yeni Bir Fırsat
6
Rusya, Harkiv ve Donetsk'te Stratejik Yerleşimleri Ele Geçirdi
7
Yayımcılar 2025 İçin Umutlu: Sektör Büyümeye Devam Ediyor

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı