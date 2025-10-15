Bursa'da Kayıp Demans Hastası AFAD ve Polis Ekiplerince Bulundu

Nilüfer'de kaybolan 75 yaşındaki hasta Setbaşı Köprüsü'nde bulundu

Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki evinden öğle saatlerinde ayrılan M.Ş (75)'den haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

İhbar üzerine yürütülen arama çalışmalarını AFAD ve polis ekipleri birlikte yürüttü. Yapılan titiz çalışmanın ardından M.Ş, Yıldırım ilçesindeki Setbaşı Köprüsü'nde bulundu.

Sağlık durumu kontrol edilen M.Ş, daha sonra ailesine teslim edildi. Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD ve emniyet yetkilileri, benzer vakalarda hızlı ihbar ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.

