Bursa'da Kayıp Kişinin Cesedi Denizde Bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 22 Aralık tarihinden bu yana kayıp olarak aranan bir kişinin cesedi, Marmara Denizi'nde bulundu. Olay, Mesudiye Sahili'ne yakın bir bölgede yaşandı.

Bölgedeki vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz durduğunu fark ederek durumu hemen yetkililere iletti. İhbar üzerine hızlıca olay yerine intikal eden Sahil Güvenlik dalgıçları, cesedi kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 59 yaşındaki R.O. olduğu tespit edildi. R.O.'nun cenazesi, detaylı incelemeler için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi, 3 gündür ekipler tarafından aranıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişi, 3 gündür ekipler tarafından aranıyor.