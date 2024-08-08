Bursa'da Kayıp Sürücü Traktörünün Altında Bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı bir kişi traktörünün altında ölü bulundu. Yalova'da yaşayan 53 yaşındaki Muharrem İnan, 19 PD 552 plakalı traktörü ile Orhangazi'deki bir maden ocağından malzeme almak üzere evinden ayrılmıştı.

İnan'dan haber alamayan yakınları, Orhangazi ilçesine gelerek arama çalışmalarına başladı. Süpürgelik mevkisi'nde yol kenarında park halindeki traktörü bulan yakınları, traktörün lastiğinin altında İnan'ı hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirdi.

Olay Yerinde İnceleme Yapıldı

Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, İnan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve dört çocuk babası olan İnan'ın cesedi, bulunduğu yerden çıkarıldı ve savcının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücünün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, traktörünün lastiğinin altında ölü bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, traktörünün lastiğinin altında ölü bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi, traktörünün lastiğinin altında ölü bulundu.