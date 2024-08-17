Bursa'da Kereste İmalathanesinde Yangın

Bursa'da Yangın Paniği

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Yaylacık Mahallesi'nde yer alan bir kereste imalathanesinde ani bir yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye Müdahalesi

Yangın ihbarını alan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine hızlıca intikal etti. Çok sayıda ekip, yangına müdahale etmek üzere alana yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Ancak olay sırasında imalathanede ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili detaylı incelemeler sürerken, konunun uzmanları yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki kereste imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki kereste imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki kereste imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki kereste imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki kereste imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.