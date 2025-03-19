Bursa'da Kız Öğrenci Yurdunda Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

Bursa'da bir kız öğrenci yurdunun elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralanma olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 03:52
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 03:52
Bursa'da Kız Öğrenci Yurdunda Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

Bursa'da Kız Öğrenci Yurdunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Bursa-Uludağ Kız Öğrenci Yurdu'nda elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen yangın, olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın süresince yurdun sakinleri arasında panik yaşanırken, ekiplerin zamanında müdahalesiyle herhangi bir tehlikeli durum yaşanmadı.

Valilikten Açıklama Geldi

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içindeki yurt binasının elektrik panosunda, teknik bir nedenle meydana geldiği bildirildi. Yangın, hızlı bir şekilde teknik personel ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Açıklamada, “Yangında herhangi bir yaralanma söz konusu değildir.” ifadelerine yer verildi.

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Bursa'da Kız Öğrenci Yurdunda Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

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