Bursa'da Komşusunu Bıçakla Öldüren Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kapısının önüne ayakkabı koyması nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakla öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Olayla ilgili davanın duruşması, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşma Bilgileri

Tutuklu sanık Hasan Ş. ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, tanıkların ifadeleri alındı. Cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Hasan Ş, daha önceki ifadelerini tekrarladı ve sanık avukatının mütalaaya itiraz için süre talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edilerek duruşma ertelendi.

Olayın Geçmişi

Olay, 2023 yılının eylül ayında Mudanya'nın Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförlük yapan sanık Hasan Ş, komşusu Mustafa Çikin'i kapısının önüne ayakkabı bırakmaması konusunda uyardı. Bu uyarı sonrası tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgadan iki gün sonra, Hasan Ş, kullandığı otomobili bisikletle giden Çikin'in üzerine sürdü. Aracından inerek Çikin'i bıçaklayan Hasan Ş. ardından olay yerinden kaçtı.

112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, vücuduna 30 bıçak darbesi alan Çikin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hasan Ş., polise teslim olduktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.