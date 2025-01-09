Bursa'da Komşusunu Bıçakla Öldüren Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Mudanya'da komşusuyla yaşadığı tartışma sonrası bıçakla öldüren Hasan Ş.'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:13
Bursa'da Komşusunu Bıçakla Öldüren Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Bursa'da Komşusunu Bıçakla Öldüren Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kapısının önüne ayakkabı koyması nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakla öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Olayla ilgili davanın duruşması, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşma Bilgileri

Tutuklu sanık Hasan Ş. ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, tanıkların ifadeleri alındı. Cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Hasan Ş, daha önceki ifadelerini tekrarladı ve sanık avukatının mütalaaya itiraz için süre talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edilerek duruşma ertelendi.

Olayın Geçmişi

Olay, 2023 yılının eylül ayında Mudanya'nın Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförlük yapan sanık Hasan Ş, komşusu Mustafa Çikin'i kapısının önüne ayakkabı bırakmaması konusunda uyardı. Bu uyarı sonrası tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgadan iki gün sonra, Hasan Ş, kullandığı otomobili bisikletle giden Çikin'in üzerine sürdü. Aracından inerek Çikin'i bıçaklayan Hasan Ş. ardından olay yerinden kaçtı.

112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, vücuduna 30 bıçak darbesi alan Çikin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Hasan Ş., polise teslim olduktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İLGİLİ HABERLER

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fiber Optik Dronlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Çığır Açıyor: 20 Kilometre Derinliğe Kadar Uzasan Teknoloji
2
İİT'den İsrail'in Provokatif Haritasına Sert Tepki
3
ANKA, L-UMTAS Füzesiyle Hedefi 15 Bin Feetten Vurdu
4
Başkanlık Siber Güvenlikte Orkestrasyon Sağlayacak
5
Akar, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Terörle Mücadeleye Dikkat Çekti
6
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
7
Maduro: Gözaltındaki Paralı Askerler Arasında FBI Mensubu Bulundu

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek