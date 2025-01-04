Bursa'da Kovalamaca: Ehliyetsiz Sürücü Polisle Çarpıştı

Bursa'da Kovalamaca: Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kamyonet ve bir iş yerine çarptıktan sonra yakalandı.

Olay, Yıldırım ilçesindeki Otosansit kara yolunda gerçekleşti. Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 NEA 76 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak, otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı.

Sürücünün kaçışı üzerine, kavşak ve caddelere takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamaca sonunda, sürücü Gülbahçe Mahallesi'nde karşı yönden gelen 16 AGA 713 plakalı kamyonete ve ardından bir iş yerine çarparak durabildi.

Polis, sürücü Y.K. ve yanında bulunan kişiyi yakaladı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, çarpmanın etkisiyle iş yerinde ve araçlarda hasar oluşmasına neden oldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kamyonet ve iş yerine çarptıktan sonra yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü, kamyonet ve iş yerine çarptıktan sonra yakalandı.