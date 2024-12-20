DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,66 -0,54%
ALTIN
2.944,06 -0,37%
BITCOIN
3.350.887,83 1,54%

Bursa'da Kurşunlama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı. Olaya karışan bir başka şüpheli ise hala aranıyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:33
Bursa'da Kurşunlama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Kurşunlama Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Aralık’ta ilçede meydana gelen olayda, öne sürülen zanlılar Ö.S, Ş.B. ve Ö.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamada, şüpheliler, cumhuriyet savcılığı tarafından çıkarıldıkları hakimlikçe, "gece vaktinde iş yerinde veya silahla, kişinin kendisini tanımayacak bir hale koyarak, birden fazla kişi tarafından yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Emniyet güçleri, olaya karıştıkları belirlenen diğer şüpheli M.E.E'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
2
Ankara'da Cip Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
4
Zeytinburnu'nda Televizyon Kanalına Saldırı: Zanlı Gözaltına Alındı
5
BM, Devkri Lider Esed'in Suçları İçin Hesap Vermesini Talep Etti
6
Berset'ten Gürcistan'a Diyalog Çağrısı: "Demokrasinin Temel Taşıdır"
7
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor