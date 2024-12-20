Bursa'da Kurşunlama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Kurşunlama Olayı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Aralık’ta ilçede meydana gelen olayda, öne sürülen zanlılar Ö.S, Ş.B. ve Ö.S'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgulamada, şüpheliler, cumhuriyet savcılığı tarafından çıkarıldıkları hakimlikçe, "gece vaktinde iş yerinde veya silahla, kişinin kendisini tanımayacak bir hale koyarak, birden fazla kişi tarafından yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Emniyet güçleri, olaya karıştıkları belirlenen diğer şüpheli M.E.E'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürmektedir.