Bursa'da Kuvvetli Lodos Ağaçları Devirdi, Araçlar Zarar Gördü

Bursa'da sabah başlayan kuvvetli lodos nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, araçlar hasar gördü; devrilen ağaç ve düşen tuğlalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 15:34
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi; kent genelinde çok sayıda ağaç devrildi, bazı araçlar zarar gördü.

Olaylar

Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesinde sabah saatlerinde bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Hasar alan araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı; bu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent Meydanı'nda ise bir ağacın büyük dalı koparak düştü.

Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesinde inşaat halindeki bir binadan düşen tuğlalar otomobile zarar verdi.

Hava Durumu

Kentte etkili olan lodosun akşam saatlerinde yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

