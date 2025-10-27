Bursa'da Kuvvetli Lodos Ağaçları Devirdi, Araçlar Zarar Gördü

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiledi; kent genelinde çok sayıda ağaç devrildi, bazı araçlar zarar gördü.

Olaylar

Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesinde sabah saatlerinde bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Hasar alan araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı; bu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent Meydanı'nda ise bir ağacın büyük dalı koparak düştü.

Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesinde inşaat halindeki bir binadan düşen tuğlalar otomobile zarar verdi.

Hava Durumu

Kentte etkili olan lodosun akşam saatlerinde yerini sağanağa bırakması bekleniyor.

Bursa'da kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kent Meydanı'nda ise bir ağacın büyük dalı koparak düştü.