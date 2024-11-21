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Bursa'da Kuvvetli Lodos, Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Oldu

Bursa'da etkili lodos sonucu bir binanın duvarından sökülen boru parçaları, 63 yaşındaki bir kişiye isabet ederek yaralanmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:30
Bursa'da Kuvvetli Lodos, Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Oldu

Bursa'da Kuvvetli Lodosun Yol Açtığı Kaza

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bir iş merkezinin duvarından sökülen yağmur suyu tahliye borusu parçaları, yoldaki bir kişiye isabet etti. Olay, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki 4 katlı bir binanın duvarında gerçekleşti.

Olay Anı ve Yaralı

Dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren ve yer yer hızını artıran rüzgar, yağmur suyu tahliye borusunu yerinden çıkararak savrulmasına sebep oldu. Bayram Albayrak (63), yolun karşısına geçmeye çalışırken üzerini kaplayan plastik boru parçaları nedeniyle yaralandı.

Yaralanan Albayrak, başından yaralandıktan sonra yere yığıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye Kaldırılan Yaralı

Yaralı, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bölgedeki Temizlik Çalışmaları

Olay yerinde etrafa saçılan boru parçaları, yerel belediye temizlik ekipleri tarafından toplanarak bölge temizlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bir iş merkezinin duvarından sökülen yağmur suyu...

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bir iş merkezinin duvarından sökülen yağmur suyu tahliye borusu parçalarının isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bir iş merkezinin duvarından sökülen yağmur suyu...

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bir iş merkezinin duvarından sökülen yağmur suyu tahliye borusu parçalarının isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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