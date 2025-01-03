Bursa'da Kuyumcunun Cesur Müdahalesi: Oyuncak Silahlı Hırsızı Etkisiz Hale Getirdi

Bursa'da Oyuncak Silah ile Soygun Girişimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, oyuncak silah ile kuyumcuya giren kar maskeli bir hırsıza müdahale eden kuyumcu Taner Ekim, o anları gazetecilere anlattı.

Müdahale Anı

Gülbahçe Mahallesi'ndeki kuyumcusuna oyuncak tabanca ile gelen şüpheli, "Bu bir soygundur, eller yukarı!" diyerek bağırdı. Kuyumcu Ekim, kar maskeli kişinin içeriye girmesiyle birlikte hemen harekete geçti. Yaklaşık 21 yıldır kuyumculuk yapan Ekim, “Hırsıza sakin olmasını söyledim. Bunu söylerken de 'neler yapabilirim' diye düşünmeye başladım. Elindeki tabancanın gerçek olmadığını anladığımda müdahale etmeyi düşündüm.” dedi.

Panikleyen Hırsızın Kaçışı

Taner Ekim, ilk fırsatta hırsıza müdahale ettiğini ve bunun ardından şüphelinin paniklediğini belirtti. Hırsız, “Eyvah eyvah!” diye bağırarak kaçmaya çalıştı. Ekim, hırsızı etkisiz hale getirirken elindeki oyuncak silahı aldı ve arkasından koşmaya başladı.

Bölgedeki güvenlik güçlerine hırsızın yakalanması için çağrıda bulunan Ekim, olayı sona erdirmiş olmanın huzurunu yaşadığını ifade etti.