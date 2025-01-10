Bursa'da Lise Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Kazada Rapor Bekleniyor

Bursa'da Lise Öğrencisinin Ölümüne Neden Olan Trafik Kazası

Bursa'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarparak ölümüne neden olduğu iddialarıyla hakkında dava açılan Efe Ş. (19) hakkında yargılama devam ediyor. Duruşma, Bursa 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Duruşmaya Katılmayan Sanık

Duruşmaya Zeynep Naz Sarıkaya'nın yakınları ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık Efe Ş. duruşmaya gelmedi. Sarıkaya'nın babası Yetkin Sarıkaya, sanığın aracı babasından habersiz aldığını belirterek, başka alternatifler olduğunu vurguladı. “Dönüşte ehliyeti olan bir arkadaşından rica edebilirdi” dedi.

Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Tutuklama Talebi

Sarıkaya, mahkemenin aldığı bilirkişi raporundaki ölçümlerin doğru olduğunu savundu. Sanık müdafilerinin, raporlardaki ölçümlerin hatalı olduğu yönündeki iddialarına cevap veren Sarıkaya, “Yapılan ölçümler doğrudur” ifadesini kullandı. Ayrıca sanığın hız tespitinin yanlış yapıldığını öne sürerek, Efe Ş.'nin tutuklanmasını talep etti.

Duruşma Ertelendi

Mahkeme hakimi, sanık hakkında daha önce verilen adli kontrol kararının devamına ve Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden istenen raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaza Detayları

Olay, 9 Ekim 2024 tarihinde Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Efe Ş.'nin ehliyetsiz kullandığı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarptı. Çarpmanın ardından ağır yaralanan Sarıkaya, tedavi altına alındığı özel hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Efe Ş. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, sanık ilk duruşmada “konutu terk etmeme” şartıyla tahliye edilmişti.