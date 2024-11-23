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Bursa'da Lodos Sonrası Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'da lodosun ardından başlayan sağanak yağmur, yaşamı zorlaştırdı; dalgalar Gemlik'te kara ile birleşti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 13:48
Bursa'da Lodos Sonrası Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'da Lodos Sonrası Şiddetli Yağış Etkisini Gösterdi

Bursa'da dün akşamdan itibaren etkili olan lodos sonrası başlayan şiddetli sağanak yağış, şehir genelinde olumsuz etkiler yarattı.

Kent Merkezini Vuran Su Baskınları

Yağışlar, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda rögarların taşmasına neden oldu. Bu durum, asfaltta birikintilere yol açtı ve sürücülerin yolda ilerlemesini güçleştirdi.

Ayrıca, bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında su baskınları yaşandı. Nilüfer ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde yollar, adeta bir göl haline geldi.

Gemlik'te Dalgalar Yükseldi, Taşkınlar Meydana Geldi

Şiddetli fırtına nedeniyle dalgaların metrelerce yükseldiği Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde ise taşkınlar yaşandı. Sahil Yolu'nda deniz ile kara arasındaki sınırlar kayboldu ve su birikintileri, sürücü ve yayalarda zor anlar yaşattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'da dün akşamdan bu yana devam eden lodosun ardından başlayan sağanak, yaşamı olumsuz...

Bursa'da dün akşamdan bu yana devam eden lodosun ardından başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı, asfaltta su birikintileri oluştu. Yollardaki su birikintileri yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bursa'da dün akşamdan bu yana devam eden lodosun ardından başlayan sağanak, yaşamı olumsuz...

Bursa'da dün akşamdan bu yana devam eden lodosun ardından başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda rögarlar taştı, asfaltta su birikintileri oluştu. Yollardaki su birikintileri yüzünden sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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