Bursa'da Madeni Yağ Dükkanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Bursa Yıldırım'da madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 09:33
Bursa'da Madeni Yağ Dükkanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınıyor

Bursa'da Yangın Paniği

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, Yiğitler Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde, madeni yağ satışı yapan bir iş yerinde yangın çıktığı bildirildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı.

Olay Yerine Müdahale

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın alanında zaman zaman parlamaların meydana geldiği gözlemleniyor. Ekipler, yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcıyor.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde...

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde...

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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