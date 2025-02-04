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Bursa'da Makas Atan Sürücünün Kazası Güvenlik Kamerasında

Bursa Osmangazi'de makas atan sürücünün yol açtığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İki araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:54
Bursa'da Makas Atan Sürücünün Kazası Güvenlik Kamerasında

Bursa'da Makas Atan Sürücünün Kazası Kameralara Yansıdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde makas atarak ilerleyen bir sürücünün yol açtığı kaza, bir başka aracın kamerası tarafından kaydedildi. Mudanya Bulvarı'nda meydana gelen olayda, B.Ö. idaresindeki 54 AE 371 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki N.A. yönetimindeki 16 AZZ 142 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, zorlukla durabildi. Kaza sonucunda her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kaydedilen görüntülerde, makas atan otomobilin kontrolden çıkarak diğer araca çarptığı anlar net bir şekilde izlenebiliyor.

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