Bursa'da Mali Müşavirler Fotoğrafla Yapılan Dolandırıcılık İçin Suç Duyurdu

Fotoğraflar WhatsApp ve sosyal medyada kullanılarak kapora toplandığı iddiası

Bursa'da yaklaşık 40 yıldır aynı büroda çalışan mali müşavir Hüseyin Yücebaş ile 10 yıldır meslekte olan oğlu Ömer Faruk Yücebaş, fotoğraflarının dolandırıcılık amaçlı kullanıldığını belirterek hukuki süreci başlattı.

Birkaç ay önce telefon ve e-posta yoluyla kendilerine ulaşan kişilerden, dolandırıcılık olaylarında kendi fotoğraf ve ünvanlarının kullanıldığı bilgisi alan baba ile oğul, ilk etapta gelen şikayetleri ciddiye almadı. Ancak zaman içinde ofislerine ulaşan mağdur sayısının artması üzerine konuyu araştırdılar.

Yaptıkları incelemede dolandırıcıların sosyal medya üzerinden farklı sektörlerde mal veya hizmet satıyormuş gibi davranıp vatandaşlardan kapora aldıklarını, bu kişilerin WhatsApp hesabında da Ömer Faruk Yücebaş'ın meslek ruhsat belgesini tutarken babasıyla çektirdiği fotoğrafın yer aldığını tespit ettiler.

Çok sayıda mağdurun kendilerine ulaştığını söyleyen Ömer Faruk Yücebaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ve konuyla ilgili tahkikatın sürdüğünü belirtti.

Yücebaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada mağdurların bazılarını ciddi tutarda zararların beklediğini vurgulayarak şunları söyledi: "Arayanların önü arkası kesilmedi, bizim fotoğrafımız kullanılıyor. Bunlar otel kiralama, koltuk satma, sosyal medyada butik gibi faaliyetleri yaptıklarını söylüyorlar ve genelde WhatsApp'tan iletişime geçiyorlar. Akabinde bu ürünleri satın alan kişiler bu ürünlere sahip olamıyor ya da bu hizmetleri alamıyorlar."

Yücebaş ayrıca dolandırıcılığın ekip üzerinde yarattığı psikolojik etkiye dikkat çekti: "Tabii bu durum bizi yıldırdı. Babamın, ofisteki personel arkadaşın artık psikolojisi bozulmaya başladı. Çünkü hakikaten yıldık, yani yaşamayan bilmez. Neyse ki şu ana kadar hiç kimse bizi dolandırıcılıkla suçlamadı ama Türkiye'nin muhtelif yerlerinden kendisini polis olarak tanıtanlar oldu. Kamu görevlisi olduğunu söyleyenler oldu. Yüz binlerce lira dolandırılanlar var."

Olayla ilgili duyduğu en yüksek zarar rakamını aktaran Yücebaş, "Duyduğum en yüksek rakam herhalde 300 bin liraydı. Bir kamu görevlisi olduğunu söyleyen bir kişiydi. Diğer meslektaşları mağdurlar 6 aydır arıyorlar. Bizim fotoğrafımızla ve meslektaşımın adıyla topladıkları para milyonlarca liradır diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda bulunduklarını ve resimlerini hukuksuz kullanan dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını beklediklerini belirten Yücebaş, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Bursa'da mali müşavir baba Hüseyin Yücebaş (sağda) ve oğul Ömer Faruk Yücebaş (solda), kendi fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.