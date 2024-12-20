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Bursa'da Medikal Ürün Vurgunu Davasında 2 Sanık Tahliye Edildi

Bursa'da, medikal ürün vurgunu davasında tutuklu iki sanık tahliye edildi. Kamu zararının miktarı 8.2 milyon lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:24
Bursa'da Medikal Ürün Vurgunu Davasında 2 Sanık Tahliye Edildi

Bursa'da Medikal Ürün Vurgunu Davası

Bursa Şehir Hastanesi'ne ait medikal ürünleri hastalara kullanılmış gibi gösterip başkalarına satarak 8 milyon 241 bin 678 lira kamu zararına yol açmakla suçlanan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın son duruşmasında, tutuklu sanıklar C.I. (38) ve D.B. (43) tahliye edilirken, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı.

Sanıkların İfadeleri ve Tahliye Talepleri

Duruşmada, hastanedeki bazı görevlilerin tanık olarak dinlenilmesinin ardından, sanık D.B. söz alarak, "Bir anda gözaltına alındım ve tutuklandım. Süreci tam olarak anlayamadım. Ben bildiğim kadarıyla her şeyi anlattım. Suç işleme kastım yoktu, bu sebeple tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Diğer sanık C.I. ise, "20 yılı aşkın süredir medikal sektöründe çalışıyorum, bu alanda tanınan biriyim. Dinlenilen tanıklardan bazıları ürünlerin sadece Bursa Şehir Hastanesi'ne verildiğini belirtmiş, ama özel hastaneler ve kliniklerin de bu ürünleri alabileceği gerçeği var. Benim hatam faturasız mal almak oldu." dedi.

Mahkeme Kararı ve Gelecek Adımlar

Mahkeme heyeti, C.I. ve D.B.'nin yurt dışına çıkış yasağı tedbiri konularak tahliyesine karar verdi. Duruşma, ilerleyen bir tarihe ertelendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince Mayıs ayında düzenlenen operasyonda, Bursa Şehir Hastanesi'ne ait medikal malzemeleri satarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen sanıklar gözaltına alınmıştı. İddianamede, zanlıların, usulsüz işlemlerle toplamda 8 milyon 241 bin 678 lira kamu zararına yol açtıkları belirtiliyor. Ayrıca, A.H.A, C.I. ve H.Ş’nin 12'şer, D.B., H.Ş. ve T.S.’nin ise 18’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.

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