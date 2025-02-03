Bursa'da 'Mercek-28' Operasyonu: 36 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bursa'da Büyük Operasyon: 36 Ruhsatsız Tabanca Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen "Mercek-28" operasyonuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Bu operasyonda, bir araca yapılan baskında 36 ruhsatsız tabanca ve çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen malzemeleri sıraladı. Ele geçen malzemeler arasında:

36 ruhsatsız tabanca (şarjörleri takılı)

ruhsatsız tabanca (şarjörleri takılı) 200 tabanca üst kapağı sürgüsü

tabanca üst kapağı sürgüsü 164 tabanca gövdesi

tabanca gövdesi 162 tabanca şarjörü

tabanca şarjörü 110 tabanca icra mili

tabanca icra mili 115 tabanca icra mili yayı

Operasyonda ayrıca, şüpheli B.G. gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.

Bu operasyon, güvenlik güçlerinin suçla mücadelesinin ve halka sağlanan güvenliğin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.