DOLAR
35,9 -0,17%
EURO
36,78 1,18%
ALTIN
3.212,67 0,39%
BITCOIN
3.359.986,9 4,34%

Bursa'da 'Mercek-28' Operasyonu: 36 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bursa'da düzenlenen 'Mercek-28' operasyonunda 36 ruhsatsız tabanca ve çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 08:37
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 08:37
Bursa'da 'Mercek-28' Operasyonu: 36 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bursa'da Büyük Operasyon: 36 Ruhsatsız Tabanca Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da düzenlenen "Mercek-28" operasyonuyla ilgili önemli bilgiler verdi. Bu operasyonda, bir araca yapılan baskında 36 ruhsatsız tabanca ve çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen malzemeleri sıraladı. Ele geçen malzemeler arasında:

  • 36 ruhsatsız tabanca (şarjörleri takılı)
  • 200 tabanca üst kapağı sürgüsü
  • 164 tabanca gövdesi
  • 162 tabanca şarjörü
  • 110 tabanca icra mili
  • 115 tabanca icra mili yayı

Operasyonda ayrıca, şüpheli B.G. gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.

Bu operasyon, güvenlik güçlerinin suçla mücadelesinin ve halka sağlanan güvenliğin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Normal Doğum Buluşması: Anne Adayları ve Ebeler Bir Araya Geldi
2
Yalova'da Su Hattındaki Köpük Olayında İki Şüpheli Tutuklandı
3
Haiti'de Çetelerin Saldırısında 50 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Ben-Gvir, Esir Yakınlarının Tepkisi Üzerine Toplantıyı Terk Etti
5
İzmir'de 28 Firmaya 2,3 Milyon Lira Ceza
6
Denizli'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı