Bursa'da Minik Veterinerler: 'Bir Günlüğüne Veteriner Hekim Oluyorum' Etkinliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bir Günlüğüne Veteriner Hekim Oluyorum' etkinliğinde çocuklar, uygulamalı veteriner eğitimiyle sokak hayvanlarını tanıdı ve sevdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:01
Bursa'da Minik Veterinerler: 'Bir Günlüğüne Veteriner Hekim Oluyorum' Etkinliği

Bursa'da Minik Veterinerler Görev Başında

Çocuklara hayvan sevgisi ve meslek tanıtımı

Bursa'da sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve meslekleri tanıtmak amacıyla düzenlediği 'Bir Günlüğüne Veteriner Hekim Oluyorum' etkinliğiyle dikkat çekti.

Etkinlik, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ile Bursa Kent Konseyi iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılara, belediyenin sokak hayvanlarına yönelik hizmetleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programın önemli bölümünde, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli veteriner hekimler mesleklerini anlattı ve uygulamalı gösteriler sundu. Etkinliğe getirilen köpek ve tavşan ile yapılan uygulamalarda çocuklar hayvanların nasıl muayene edildiğini görme ve öğrenme fırsatı buldu.

Çocuklar, hayvanları yakından tanıma, sevme ve veteriner hekimlere merak ettikleri soruları sorma imkânı bularak hem keyifli hem de öğretici bir gün geçirdi.

BURSA’DA SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKAN, SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YUVALANDIRMAYA KADAR BİRÇOK ALANDA...

BURSA’DA SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKAN, SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YUVALANDIRMAYA KADAR BİRÇOK ALANDA CAN DOSTLARIN YANINDA OLAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ‘BİR GÜNLÜĞÜNE VETERİNER HEKİM OLUYORUM’ ETKİNLİĞİYLE ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILIYOR.

BURSA’DA SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKAN, SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YUVALANDIRMAYA KADAR BİRÇOK ALANDA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Suruç'ta Kargo Aracı 2 Yaşındaki Çocuğa Çarptı — Kaza Anı Kamerada
2
Yeni düzenleme ile sokak hayvanları kanun teklifinde görüşmeler ertelendi!
3
Mersin'de Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
4
Kocaeli'nin Sosyal Alanları Gece Işıklarıyla Canlanıyor
5
Kaynarca'da Çekiciyle Çarpışma: Otomobil Sürücüsü Yaralandı
6
Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
7
Mersin'de EVKA Eğitimleri Yoğun İlgi Çekti

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi