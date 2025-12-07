Bursa'da Minik Veterinerler: 'Bir Günlüğüne Veteriner Hekim Oluyorum' Etkinliği

Bursa'da Minik Veterinerler Görev Başında

Çocuklara hayvan sevgisi ve meslek tanıtımı

Bursa'da sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve meslekleri tanıtmak amacıyla düzenlediği 'Bir Günlüğüne Veteriner Hekim Oluyorum' etkinliğiyle dikkat çekti.

Etkinlik, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ile Bursa Kent Konseyi iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılara, belediyenin sokak hayvanlarına yönelik hizmetleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programın önemli bölümünde, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli veteriner hekimler mesleklerini anlattı ve uygulamalı gösteriler sundu. Etkinliğe getirilen köpek ve tavşan ile yapılan uygulamalarda çocuklar hayvanların nasıl muayene edildiğini görme ve öğrenme fırsatı buldu.

Çocuklar, hayvanları yakından tanıma, sevme ve veteriner hekimlere merak ettikleri soruları sorma imkânı bularak hem keyifli hem de öğretici bir gün geçirdi.

