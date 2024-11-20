Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri İle Müdahale Başladı

Bursa'da Yangın Paniği

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinin Geçit Mahallesi 722. Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasının ardından, olaya yönelik ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Çalışmaları

Yangının büyümesini önlemek için itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, halk arasında paniğe yol açan bu olayın gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.