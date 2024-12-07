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Bursa'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 03:27
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 03:39
Bursa'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Motosiklet Kazası Can Aldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trajik bir motorlu taşıt kazası meydana geldi. Sanayi Caddesi'nde, 16 BET 079 plakalı motosikletle seyir halindeki Abdullah Emin İşkol (24) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, aynı yönde ilerleyen A.O. yönetimindeki 16 ABL 010 plakalı otomobile arkadan çarparak devrildi.

Kaza sonrası motosikletten fırlayan Abdullah Emin İşkol ile kuzeni Musa İşkol yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler, hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen Abdullah Emin İşkol yaşamını yitirdi. Kuzeni Musa İşkol ise daha sonra kaldırıldığı özel hastanede maalesef hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatılmış olup, yaşanan olay bölgedeki güvenlik kameraları aracılığıyla incelenmektedir.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobile çarpıp savrulan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi....

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobile çarpıp savrulan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobile çarpıp savrulan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi....

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otomobile çarpıp savrulan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

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